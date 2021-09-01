«نصب وتجارة أثار وانتحال صفة » أبرز قضايا اليوم على الساحة .. تعرف على التفاصيل مع دوت الخليج

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شهدت محافظات المحروسة اليوم الثلاثاء، عدد من الجرائم مابين «نصب لراغبى الحصول على شهادات جامعية من كيان تعليمى وهمى، وتشكيل عصابي يستولون علي أرصدة بعض العملاء لدى البنوك، وتشكيل عصابي اخر تخصص فى تجارت الأثار، و مقتل طفلين نتيجة سقوط حجر عليهم فى المطرية، و العثور على منظومة اتصالات غير مرخصة فى محافظة الجيزة»

دوت الخليج يرصد في السطور القاهرة تفاصيل عدد من جرائم اليوم

كيان تعليمى وهمى يمارس النصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية

أوضحت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( حاصل على دبلوم - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة) بصنع كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، و هو المكان الذى كان يصدر شهادات بدرجات علمية ومهنية فى تخصصات مختلفة منسوب صدورها لكيانات ومؤسسات وهمية وترويجه لتلك الشهادات على عملائه مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق ربح مالى غير مشروع.

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليها ، وكان معه (عدد من الكارنيهات تحمل صورته وبياناته منتحلاً بها صفات وهمية – كمية من المحررات مدون بها أسماء وبيانات لبعض عملاء الأكاديمية مثبت بها التخصصات العلمية التى يرغبون بالإلتحاق بها - عدد كبير من شهادات الخبرة صادرة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدد من المؤسسات – شهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على درجات علمية فى مجالات مختلفة - شهادات وثائق ترجمة بأسماء عدد من الأشخاص تفيد إجتيازهم برامج بحثية ومهنية وحصولهم على الدكتوراة فى مجالات مختلفة – عدد كبير من الكارنيهات منسوب صدورها لجهات مختلفة – جهاز "لاب توب" – كمية من الأوراق اللاصقة تستخدم فى كعلامة ضمان للشهادات الصدارة عن الأكاديمية – مكبس يدوى لنقش وطباعة شعار الأكاديمية - 6 أكلاشيه ببصمات مختلفة تستخدم فى إصدار الشهادات المضبوطة).

واتضح بعد فحص جهاز الـ «لاب توب» أنه محمل بالعديد من الملفات وصور الشهادات المضبوطة المنسوب صدورها للعديد من الكيانات الوهمية وو ايضا (مواقع إلكترونية بإسم الأكاديمية والإعلان عن كونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية) ، وبالتحقيق معه اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لصوص البنوك

نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط تشكيل عصابي مكون من ستة أشخاص، لانتحالهم صفة موظفين ببعض بنوك القطاع المصرفي والتواصل مع بعض عملاء البنوك وطلب بياناتهم الخاصة بحساباتهم وبطاقاتهم الائتمانية بغرض تحديثها ،الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء علي مبالغ مالية من أرصدتهم.

وبالتنسيق مع النيابة العامة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش مقار إقامتهم نفس الوقت فى منطقتي بولاق الدكرور و فيصل بمحافظة الجيزة، وقرية بنى وركان بمركز العدوة محافظة المنيا وتم ضبط المبالغ المستولي عليها من حسابات العملاء وكذا الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وتم إحالة المتهمين الى النيابة العامة والتى قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وأمرت هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بعدم الإدلاء بأية بيانات أو معلومات تخص حساباتهم المصرفية لأى شخص يتصل بهم هاتفيا، حفاظا على أموالهم، مع سرعة إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ضبط 36 قطعة أثرية بحوزة تشكيل عصابي في المنيا

أوضحت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السياحة الآثار بالمنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار حيازة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنيا) لبعض القطع الأثرية فى مسكنه بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات وبمساعدة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تم استهداف مسكن المتهم وتم ضبطه و معه« اثنان آخران – لهما معلومات جنائية» وبحوزتهم 36 قطعة يشتبه فى أثريتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للقطع الأثرية المضبوطة بقصد الاتجار، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للواقعة.

التحقيق في سقوط حجر على طفلين من أعلى عقار تسبب فى موتهم بالمطرية

طلبت نيابة المطرية ، استدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة مصرع طفلين سقط عليهما حجر ثقيل من أعلى إحدى العقارات السكنية فى شارع جعفر بمنطقة المطرية محافظة القاهرة.

وأقر عدد من شهود العيان، إن الطفلين لا تتجاوز أعمارهما 15 عاما وكان يقفان تحت أحد العقارات بالشارع، وتفاجآ بسقوط حجر ضخم عليهما من أعلى ولقي مصرعهم في الحال.

وكان تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بسقوط حجر على طفلين أدى إلى وفاتهما، وعلى الفور تم الانتقال الى مكان الواقعة وتم تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ضبط القائم على إدارة منظومة اتصالات غير مرخصة فى محافظة الجيزة

أوضحت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة "له محل إقامة آخر بمحافظة الدقهلية") بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمة الإنترنت والإعلان عنها والتعامل مع المواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وتقاضى مبالغ مالية نظير تلك الخدمة، وذلك بمحل إقامته بمحافظة الجيزة بالمخالفة.

وبعد تقنين الإجراءات بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم بمحل إقامته وتم ضبطه، وبالتفتيش عثر على (54 راوتر "ماركات مختلفة" – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – 28 سويتش "مختلف الأنواع" - 13نانو إستيشن – 3 أجهزة ربط ميكرويف – 2 سيرفر)، وبمواجهته إعترف بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله شهرياً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.