وزير الأوقاف: وضعنا أساس مدرسة قوية من الأئمة متفردة فى الفكر والثقافة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة معنية بقوة ببرامج التدريب والتأهيل وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل الجاد والمستمر لتكوين جيل من الأئمة المتميزين المستنيرين يكون قادرًا على قيادة رأى دينى عام منضبط يراعى فقه الواقع ومستجداته فى ضوء ثوابت الشرع الحنيف.





وأكد وزير الأوقاف فى بيان اليوم، أن الوزارة خطت خطوات جيدة ومتقدمة فى تكوين جيل جديد من الأئمة تعمل على أن يكون مدرسة مُتفردة فى الفكر والثقافة، بحيث يستطيع أن يبنى نسقًا معرفيًّا وسطيًّا مستنيرًا ومتفردًا فى الفكر الدينى المعاصر. كما أوضح جمعة، أن ملامح هذه المدرسة أخذت تتشكل وبقوة، ويمكن أن نؤكد أننا وضعنا أساسها المتين، وقريبًا ستجنى الأمة كلها الثمار اليانعة لهذه المدرسة الفكرية المتفردة، وستكون الواعظات المتميزات المفكرات أحد أهم دعائم وركائز هذه المدرسة العصرية. وتابع: "فرغنا من إعداد المجموعة الأولى من المرشحين لبرنامج الإمام المفكر والعالم المفكر وسنعلن عن ذلك قريبًا".

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