«التعليم»: لا خصم لأى درجات للمتظلمين من نتيجة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض درجات طلاب شهادة الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلمات على النتيجة، مُشددةً على أن التظلمات هى حق قانونى للطلاب على نتائج الامتحانات، ويتم فيها تأكد الوزارة من الورقة الامتحانية ونسبتها إلى الطالب، مع إعادة تصحيحها، مُشددةً على أنه إذا لم ينتج عن إعادة التصحيح إضافة أية درجات لنتيجة الطالب، فإنه لا يتم خصم أى درجات منه نهائيا، ويتسلم الطالب نتيجة الفحص، موضحا فيها سلامة الورقة، ونسبتها إليه والدرجات الحاصل عليها، وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة إجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.

وناشدت "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "27963273/ 02"، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء "01155508688 - 01155508851" على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى "[email protected]".

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