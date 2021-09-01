«الإنتاج الحربى» تبحث مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات مع شركتين

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة جرين تك إيجيبت والوفـد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة.





وأشار الوزير مرسى إلى أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث آخر المستجدات الخاصة بمشــروع إنشــاء محطـة لتحويــل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، ومقترح التعاقد مع الجهات المعنية لتخصيص أرض المشروع وشراء الطاقة المنتجة من المحطة، مؤكدا على سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، كما أكد على اهتمام القيادة السياسية بملف إدارة المخلفات وسرعة تنفيذ إستراتيجية تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة نظرا لما له من مردود كبير بيئى وصحى واقتصادى.



وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة حريصة على نقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة لها، والتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة بمجال إدارة المخلفات فى تنفيذ تلك النوعية من المشروعات لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بما يعزز الاقتصاد القومى، مشددا على حرص كل الجهات المشاركة فى المنظومة على تنفيذها بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يوميا وتحويل المخلفات بمصر إلى حلول ذكية للطاقة.



وأكد روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" أن إقامة هذه المحطات سيزيد من القيمة المضافة للتخلص من المخلفات وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطن المصرى، مشيدا بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة وهو ما يمهد الطريق لتحقيق تعاون مشترك مثمر.

وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إن وزارة الإنتاج الحربى تسعى بشكل دائم إلى التكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، مؤكدا حرص الوزارة على أن يكون التعاون مع شركائها فى مختلف المجالات - ومنها مجال تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة- قائما على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.