275 ألف جنيه غرامات على مستأجرى الشواطئ فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن المخالفات تتنوع بين فرض الإكراميات وسوء معاملة الجمهور وانخفاض مستوى النظافة.

وأضاف رشاد، أن المخالفات تشمل عدم التزام المستأجرين بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المحافظة بشأن تفشى فيروس كورونا، ما استدعى توقيع غرامات مالية عليهم بقيمة 144 ألف جنيه.

ولفت إلى أن أبرز الشواطئ المخالفة هى " طاحونة المندرة السياحى، وانلى المميز، جزيرة الدهب السياحى، إدوارد الخراط – تم إغلاقه لاحقا- السرايا، محمود سعيد السياحى، بليس 1، البيطاش المميز، إسكندرية الغربى".

وشدد رشاد على استمرار الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى دورها الرقابى الذى يستهدف فى المقام الأول الإصرار على تحسين مستوى الخدمة على الشواطئ ومحاسبة من يخالف بنود التعاقد فى هذا الشأن.

وأوضح أن تفاعل المواطنين وايجابيتهم فى التواصل مع الإدارة للتقدم بالشكاوي ضد الشواطئ المخالفة ساهم فى الوصول السريع لمواقع تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات ضد المسئولين عنها.

وأشار رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه يجوز للإدارة فى حالة تكرار المخالفات فسخ التعاقد مع المستأجر ومصادرة التأمين النهائى له وحرمانه من دخول أية مزايدات تتبع محافظة الإسكندرية.