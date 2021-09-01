صور.. تطعيم الطلاب الجدد والقدامى بجامعة الإسكندرية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال قنصوه، إنه سيتم تطعيم الطلاب القدامى تدريجيا مع بداية العام الجامعى وفق آلية يجرى تنفيذها بالتنسيق بين عمداء الكليات واللجنة المسؤولة عن حملة التطعيمات بمستشفيات الجامعة.

ولفت إلى أن جامعة الإسكندرية بدأت الأسبوع الماضى فى تطعيم منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالمقرات المخصصة.

وأوضح أنه يتم التطعيمات بـ 5 مقرات بالحرم الجامعى هى" المجمع الطبى، مجمع العلوم الإنسانية، نادى أعضاء هيئة التدريس، كلية الهندسة، كلية العلوم بالشاطبى".

وكشف قنصوه، خلال مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، إن إجمالى عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن من منتسبى الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بلغ نحو 3 آلاف فرد.

ودعا رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات إلى ضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة المجتمع الجامعى وتحقيق الأمان للأسر المصرية.



يذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية وافق على ترقية 24 عضو هيئة تدريس، 9 إلى وظيفة أستاذ، و15 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 26 مدرسا، ومنح 56 درجة دكتوراه، و107 درجات ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.