إنفوجراف- معلومات الوزراء: زيادة ملحوظة لاستخدام تطبيقات المحمول

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، زيادة تطبيقات الهاتف المحمول والاعتماد عليها فى الآونة الأخيرة وبشكل ملحوظ فى بداية تفشى فيروس كورونا، مع ارتفاع أعداد مستخدمى الهواتف الذكية حول العالم، والتى بلغت 3.8 مليارات نسمة.





جاء ذلك فى الانفوجراف الذى نشره مركز المعلومات، اليوم الأربعاء، بعنوان "زيادة ملحوظة فى استخدام تطبيقات المحمول فى ظل جائحة كورونا".



وأوضح الانفوجراف، أن تلك التطبيقات تسهل إجراء بعض العمليات التى قد يحتاج الأفراد إلى إتمامها عبر أجهزة الحاسب الآلى "الكمبيوتر"، إذ إنها تمثل نوعا من البرامج ذات السعة المحدودة، والمصممة خصوصا للتشغيل على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحى "التابلت".



وأشار إلى أن عدد التطبيقات المحملة على الهواتف المحمولة حول العالم بلغت 218 مليار تطبيق فى 2020، متوقعا أن تحقق تلك التطبيقات أرباحا بحوالى 654 مليار دولار فى الفترة "2021- 2025"، مبينا أن عدد تطبيقات الألعاب المتاحة فى متاجر التطبيقات حوالى 800 ألف تطبيق، تحقق 80% من إجمالى إيرادات التطبيقات، ومن المتوقع أن تصل أرباح تطبيقات الألعاب تلك إلى 102.8 مليار دولار بحلول 2023.



وأشار الانفوجراف إلى أن 32% من الأشخاص يتفحصون تطبيقات هواتفهم المحمولة من "1-10" مرات/ اليوم، وأن حوالى 49% من الإناث يقضون وقتا أكبر على تطبيقات الهواتف المحمولة عبر الهواتف الذكية، مقارنة بـ 39% من الذكور، لافتا إلى أنه بحلول عام 2030، ستصبح التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعى العمود الفقرى لصناعة التطبيقات فى عدة مجالات منها "رعاية المسنين والتعليم".