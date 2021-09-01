ويتم حلف اليمين على النحو التالى: خريجو دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، وخريجو دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.
كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور، وهى: الحضور بالزى الرسمى بلون داكن، فى تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقى، يتعين على الذين يعملون فى أى جهة تحديد موقفهم النهاىٔى منها قبل حلف اليمين.. فضلاً عن مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
كان مجلس الدولة، برىٔاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ فى وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327 و328، لسنة 2021، من دفعتى 2016 و2017، متمنية لهم حياة قضاىٔية موفقة بمجلس الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحلف اليمين.. المندوبون المساعدون الجدد يتوافدون على مقر مجلس الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.