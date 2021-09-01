لحلف اليمين.. المندوبون المساعدون الجدد يتوافدون على مقر مجلس الدولة

جدة - نرمين السيد - بدأت إدارة مجلس الدولة برىٔاسة المستشار محمد حسام الدين، استقبال المندوبين المساعدين الجديد، لأداء اليمين القانونية لدفعتى 2016 و2017 المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمى 227 و228 لسنة 2021.





ويتم حلف اليمين على النحو التالى: خريجو دفعة 2016 يوم الأربعاء 1 سبتمبر 2021، وخريجو دفعة 2017 يوم الخميس 2 سبتمبر 2021.

كما أعلن مجلس الدولة عن ضوابط الحضور، وهى: الحضور بالزى الرسمى بلون داكن، فى تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقى، يتعين على الذين يعملون فى أى جهة تحديد موقفهم النهاىٔى منها قبل حلف اليمين.. فضلاً عن مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كان مجلس الدولة، برىٔاسة المستشار محمد حسام الدين، هنأ فى وقت سابق المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين 327 و328، لسنة 2021، من دفعتى 2016 و2017، متمنية لهم حياة قضاىٔية موفقة بمجلس الدولة.