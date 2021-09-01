محافظ المنيا يشارك فى حفل ختام مسابقة «talent بالعربى»

جدة - نرمين السيد - شارك اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة لتكريم الطلائع الفائزين فى المسابقة القومية "talent" بالعربى، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعدد من المحافظين، ومندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من الادباء والاعلامين والشعراء.





وحصلت محافظة المنيا، على درع التميز على مستوى الجمهورية بكافة المجالات بالمسابقة بإجمالى 33 جائزة، وتضم فعاليات المسابقة العديد من المجالات التى تهدف الى اكتشاف مواهب الطلائع، لتعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعا وعطاءا فى مختلف المجالات.

وهنأ محافظ المنيا، أبناء المحافظة الفائزين وكافة المشاركين فى الفعاليات، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم الدعم الكامل للموهبين، والذى يعد جزء من خطة المحافظة لتنمية مهارات أبناءها فى العديد من المجالات.

واطلقت المسابقة القومية "talent" بالعربى بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتنفذها وزارة الشباب والرياضة.

من جانبه، قال مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن تنفيذ تلك الفعاليات تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، وصقل مهاراتهم، وتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم فى شتى المجالات، وتتنوع مجالات مسابقة Talent بالعربى ما بين " الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربى، جولدن كيدز، الدورى الثقافى المعلوماتى".