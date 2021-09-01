محافظ المنيا يشارك فى حفل ختام مسابقة «talent بالعربى»

وحصلت محافظة المنيا، على درع التميز على مستوى الجمهورية بكافة المجالات بالمسابقة بإجمالى 33 جائزة، وتضم فعاليات المسابقة العديد من المجالات التى تهدف الى اكتشاف مواهب الطلائع، لتعزيز وتطوير تلك المواهب لتصبح أكثر إبداعا وعطاءا فى مختلف المجالات.
وهنأ محافظ المنيا، أبناء المحافظة الفائزين وكافة المشاركين فى الفعاليات، مؤكدا حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم الدعم الكامل للموهبين، والذى يعد جزء من خطة المحافظة لتنمية مهارات أبناءها فى العديد من المجالات.
واطلقت المسابقة القومية "talent" بالعربى بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتنفذها وزارة الشباب والرياضة.
من جانبه، قال مندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، إن تنفيذ تلك الفعاليات تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، لاكتشاف الموهوبين، ورعايتهم، وصقل مهاراتهم، وتقديم الدعم لهم، وتسليط الضوء على إبداعاتهم فى شتى المجالات، وتتنوع مجالات مسابقة Talent بالعربى ما بين " الفنون التشكيلية، القصة القصيرة والمقال، التمثيل، الشعر، الموسيقى والكورال، الابتكارات العلمية، المبادرات، الفنون الشعبية، الخط العربى، جولدن كيدز، الدورى الثقافى المعلوماتى".
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