/648231/تعرف-على-تاريخ-مواجهات-مصر-انجولا-قبل-مواجهة-الليلة

يدخل منتخب مصر لكرة القدم مباراته اليوم الأربعاء، امام نظير انجولا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات المنتخبين:

تقابل المنتخب الوطني مع نظيره الأنجولي في 4 مواجهات، خاصة لقاء ودي انتهى بالتعادل الإيجابي، وحقق الفراعنة في 3 مباريات، بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسجل لاعبو الفراعنة 5 أهداف في حين سجل المنتخب الأنجولي هدفين فقط.

مواجهتان في تصفيات المونديال

أولى المواجهات بين المنتخبين ،ونجح الفراعنة في الفوز على أنجولا، بهدف نظيف سجله حسام حسن، في الدقيقة 63 من زمن المباراة، قبل أن يتعادلا في المباراة الثانية بدون أهداف.

التقي منتخب الأنجولي في كأس الأمم الأفريقية، في نسخة 1996 التي استضافتها جنوب أفريقيا، تواجد المنتخبان المصري والأنجولي في نفس المجموعة الأولى التي ضمت المنتخبين الجنوب أفريقي، صاحب الأرض ومنتخب الكاميرون.

التقي في بطولة كأس الأمم الإفريقي، والتي إقيمة عام 2008، في الربع النهائي، وذلك بعد فوز الفراعنة بهدفين لهدف، حيث سجل حسني عبد ربه من ضربة جزاء قبل أن يتعادل مانوتشو لصالح أنجولا في حين سجل عمرو زكي هدف الفوز.

التشكيل المتوقع للمنتخب

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أكرم توفيق – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: رمضان صبحي – محمد شريف – حسين الشحات.

كما تقوم قنوات «أون تايم» بإذاعة المباراة ، وذلك وفقاً للإتفاق مع فيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بإذاعة المبارايات التي يخوضها المنتخب الوطنى علي أرضه.

قائمة المنتخب وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا، وكان ذلك تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفريق يوم السبت المقبل 28 أغسطس الحالي.