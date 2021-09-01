/648236/حسن-شاكوش-يرد-على-رضا-البحراوي-شتمتني-وأنا-مش-بسكت-على-الغلط

خرج مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن صمته ليرد على المطرب رضا البحرواي بعد الأزمة التي نشبت بينهما في الساحل الشمالي وشهدت تداعيات كتيرة.

دوت الخليج يرصد رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش على المطرب رضا البحراوي بخصوص الأزمة الواقعة بينهما.

وقال حسن شاكوش، في لايف نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، مش ينفع إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطه العدة بتاعتها في نمرتي».

واستطرد حسن شاكوش: «الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود».

فرقة رضا البحراوي تسب حسن شاكوش

وأضاف: «بعد ما خلصت أخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومش رضيت اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد».

هاني عزب يفجر الأزمة الواقعة بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

وبدأت القصة بين رضا البحراوي وحسن شاكوش حين نشر الكاتب الصحفي هاني عزب فيديو من الحفل عبر منصاته الإلكترونية أشار فيها إلى وجود مشاجرة في الساحل الشمالي بين كلٍ من شاكوش والبحراوي، وكان الثنائي يتواجد على خشبة المسرح في نفس التوقيت، وطلب شاكوش من الفرقة النزول من على خشبة المسرح من أجل بدء حفله الغنائي، ولكن لم يلتزم إلا اثنان بالنزول.