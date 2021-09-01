كل ماتريد معرفته عن الرسوم الدراسية للعام الجديد وطرق سدادها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا، مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2021/2022. وأكدت الوزارة، أن سداد المصروفات الدراسية يتم إلكترونيا، من خلال مكاتب البريد والشركات المتعاقد عليها من قبل الوزارة وتشمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، شركات «وقت - ايجى باى- سداد ضمان - أمان - مصارى» وشركة «بيى» وتتضمن منصات «ممكن- طلقة - موجة - أموال- خالص موبايل» على مستوى الجمهورية. وجائت الرسوم على النحو التالي: - من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي : 305 جنيهات - من 5 ابتدائي حتى 3 اعدادي : 205 جنيه - اولى ثانوي عام : 520 جنيه - من 2 ثانوي حتى 3 ثانوي : 505 جنيهات - الصف الاول بالتعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 220 جنيه - باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه وانظمته : 205 جنيهات. ويسديد طلاب الشهادات في المدارس الدولية الذين يؤدون امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ 1500 جنيه نظير الخدمات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

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