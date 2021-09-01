صور.. وفد عمال عراقى: زيارة الرئيس السيسى لبغداد بداية الخير للبلدين

جدة - نرمين السيد - أشاد وفد عمال عراقى بالزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العراق مؤخرا خلال مشاركته فى مؤتمر "الشراكة والتعاون" بالعراق، مؤكدا أن هذه الزيارة بداية الخير والنماء للبلدين، وأن العمال مستعدون دائما للمشاركة الفعالة فى كل خطط وبرامج التنمية والتعمير.





جاء ذلك خلال لقاء عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة فى القاهرة، وفد من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال بالعراق برئاسة ستار دنبوس رئيس اتحاد العراق، وهدى الألوسى رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج فى العراق.

وتناول الجانبان مجمل ملفات العمل والعمال خصوصا فى ظل التحديات الراهنة، مؤكدين أهمية التعاون والتنسيق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة لصالح عمال الغزل والنسيج فى البلدين والتى تشمل دورات تدريبية لتوعية العمال والنقابيين بالحقوق والواجبات لمواجهة كل التحديات، وناقشا دور العمال فى العملية الإنتاجية ومساندة دولهم فى معاركها ضد الإرهاب وكذلك معركة التنمية.

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