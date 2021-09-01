وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذه هى الدفعة الخامسة من الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية من مدارس النيل المصرية بفروعها "العبور، أكتوبر، بورسعيد، المنيا، وقنا".
وشهادة النيل الثانوية الدولية هى شهادة مصرية مصممة وفقا للمعايير العالمية بالشراكة مع جامعة كامبريدج البريطانية وهى شهادة معادلة للشهادة الثانوية بالمملكة المتحدة ومعترف بها عالميا.
وبناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى تطبيق نظام النيل التعليمى، تم البدء فى إنشاء 9 فروع لمدارس النيل المصرية موزعة على مستوى الجمهورية فى محافظات "دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، طيبة الجديدة، أسيوط الجديدة، الشروق، الأندلس، الياسمين، الشيخ زايد، السادات"، وجار استكمال عدد آخر من المدارس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يعتمد نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.