التعليم: تسديد المصروفات الدراسية إلكترونيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن ولى الأمر يسدد المصروفات الدراسية بموجب الرقم القومى للطالب على أن تقوم المدرسة بمتابعة موقف سداد المصروفات الدراسية الفعلى من الطلاب من خلال قاعدة البيانات في الإدارة التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مصروفات العام الدراسى المقبل للمدارس الرسمية الحكومية، موضحة أنه من الصفوف رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى 305 جنيهات ومن الصف الخامس الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى 205 جنيهات والصف الأول الثانوى 520 جنيها والصفين الثانى والثالث الثانوى العام 505 جنيهات والصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه 220 جنيها وباقى صفوف التعليم الثانوى الفنى 205 جنيهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2021/ 2022 لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، على أن يبدأ العام الدراسى يوم السبت 9/ 10/ 2021 وينتهى يوم الخميس 16/ 6/ 2022 ويستمر لمدة 34 أسبوعا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسى الأول و97 يوما للفصل الدراسى الثانى، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يومًا بما يعادل 32 أسبوعًا.

تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وأوضحت الوزارة أنه تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5/ 2/ 2022 حتى الخميس 17/ 2/ 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت19/ 2/ 2022 وحتى الخميس 9/ 6/ 2022، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7/ 5/ 2022 وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.