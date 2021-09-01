مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم ٢٠٢٢

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة حسام البدري، المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره منتخب أنجولا،، في المباراة التي ستجمعهم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعرض دوت الخليج مجموعة الفراعنة في تصفيات كاس العالم ٢٠٢٢:

وقعت مصر في المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، برفقة كل من المنتخبات التالية: نيجيريا السودان وغينيا بيساو.

تقابل المنتخب الوطني مع نظيره الأنجولي في 4 مواجهات، خاصة لقاء ودي انتهى بالتعادل الإيجابي، وحقق الفراعنة في 3 مباريات، بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل السلبي بدون أهداف، وسجل لاعبو الفراعنة 5 أهداف في حين سجل المنتخب الأنجولي هدفين فقط.

مواجهتان في تصفيات المونديال

أولى المواجهات بين المنتخبين ،ونجح الفراعنة في الفوز على أنجولا، بهدف نظيف سجله حسام حسن، في الدقيقة 63 من زمن المباراة، قبل أن يتعادلا في المباراة الثانية بدون أهداف.

التقي منتخب الأنجولي في كأس الأمم الأفريقية، في نسخة 1996 التي استضافتها جنوب أفريقيا، تواجد المنتخبان المصري والأنجولي في نفس المجموعة الأولى التي ضمت المنتخبين الجنوب أفريقي، صاحب الأرض ومنتخب الكاميرون.

التقي في بطولة كأس الأمم الإفريقي، والتي إقيمة عام 2008، في الربع النهائي، وذلك بعد فوز الفراعنة بهدفين لهدف، حيث سجل حسني عبد ربه من ضربة جزاء قبل أن يتعادل مانوتشو لصالح أنجولا في حين سجل عمرو زكي هدف الفوز.

التشكيل المتوقع للمنتخب

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – محمد عبدالشافي

في خط الوسط: طارق حامد – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة

في خط الهجوم: رمضان صبحي – محمد شريف – حسين الشحات.

كما تقوم قنوات «أون تايم» بإذاعة المباراة ، وذلك وفقاً للإتفاق مع فيفا وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام ، بإذاعة المبارايات التي يخوضها المنتخب الوطنى علي أرضه.

قائمة المنتخب وشملت القائمة ٢٧ لاعبا من بينهم محمد صلاح ومحمد النني المحترفين في انجلترا، وكان ذلك تحسبا لنجاح مساعي ضمهما في ظل الاجراءات الاحترازية المفروضة في انجلترا.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.

وعلى الصعيد العالمي، حافظ منتخب بلجيكا على صدارة التصنيف كاملًا، وتقدم منتخبا إيطاليا بطل اليورو والأرجنتين بطل كوبا أمريكا لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في التصنيف.

وتواجد المنتخب الإيطالي في المركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي وصيف اليورو، الذي حل رابعًا، كما صعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس، بعدما توج باللقب القاري على حساب البرازيل.