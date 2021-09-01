/648259/صفقة-السعيد-تجبر-الزمالك-علي-بقاء-أوباما

كشف الإعلامي كريم خطاب أن إدارة نادي بيراميدز متمسكة بالحصول علي مبلغ مالي كبير والإستفادة المادية من انتقال عبدالله السعيد لاعب الفريق السماوي لنادي الزمالك في الفترة القادمة.

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“وأكد “خطاب أن هناك تواصل بالفعل بين عبدالله السعيد وإادارة الزمالك ، وأبدي اللاعب رغبته في الإنتقال للقلعة البيضاء ، وما يعرقل انضمام السعيد حتي الآن هي مطالب نادي بيراميدز .

وفي ظل عدم تأكد إدارة الزمالك من انضمام السعيد ، ، أغلقت الإدارة ملف رحيل نجم الفريق يوسف أوباما إلي فريق الحزم السعودي بعدما وصل عرضاً رسمياً للحصول علي خدمات أوباما .

وأوضح كريم أن محمود علاء مدافع الزمالك رفض كافة العروض وأبلغ كل الوكلاء برفضه الرحيل وتمسكه بالقلعة البيضاء.خاصة بعدما أصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة الفريق

وأشار أن إدارة الزمالك قررت تشكيل لجنة لتجديد عقد اللاعبين الذين أوشكت عقودهم علي الإنتهاء ، ويترأس تلك اللجنة فاروق جعفر نجم الزمالك السابق ، وعلي رأس تلك اللاعبين أشرف بن شرقي وطارق حامد وأبو جبل

وأكد خطاب أن مفاوضات الزمالك مع بن شرقي لتجديد تعاقده إيحابية حتي الآن ، وبات التجديد قريب .

أكد أحمد حسام ميدو على فشل صفقة انتقال مصطفى محمد من جالاتا سراي التركي إلى فريق بوردو الفرنسي، وأوضح ميدو أنه تواصل مع وكيل أعما مصطفى محمد والذي أكد له على فشل انتقال الدولي المصري إلى فريق بوردو.

أوضح “ميدو” عبر برنامجه “أوضة اللبس”، الذي يقدمه عبر قناة النهار، أنه تواصل مع أدم "وكيل مصطفي محمد" لمعرفة أخر تطورات صفقة انتقال مصطفى محمد إلى فريق بوردو الفرنسي.

وقال أحمد حسام ميدو: “وكيل مصطفى محمد أخبرني الآن رسميا بفشل صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو، واللاعب "مستاء جدا من الزمالك لأنهم السبب وراء فشل المفاوضات”.

وتابع: “في حال عدم إتمام صفقة انتقال مصطفي محمد لبوردو سيضطر للاستمرار مع جالاتا سراي، وفاتح تريم "المدير الفني للفريق" أصبح لا يمتلك الآن "نفس الشهية" تجاه اللاعب، مما سيجعله في أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وقد لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق”.

وأضاف: “الزمالك أبلغ جالاتا سراي برفضه بيع مصطفي محمد لبوردو قبل أن يدفع النادي التركي قيمة تفعيل بند الشراء بالكامل”.

وأتم: “مصطفي محمد علي أعتاب الانتقال لبوردو الفرنسى في خطوة "مهمة جدا" في مشواره الكروي بنادي صاحب تاريخ كبير ومدرسة متميزة في كرة القدم خرج منها زيدان والعديد من الأساطير الأخري”.