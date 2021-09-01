/648261/خلي-بالك-18-سبتمبر--عقوبة-عدم-تركيب-الملصق-الإلكتروني-في-السيارة

أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية، مالكي السيارات بمختلف أنواعها بسرعة التوجه لإدارات المرور التابعين لها لـ تركيب الملصق الإلكتروني قبل 18 سبتمبر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تطبيق الداخلية عقوبات الملصق الألكتروني

بيان وزارة الداخلية

وقالت وزارة الداخلية في بيان عاجل أنه سيتم البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

وأشارت وزارة الداخلية أن تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها يبدأ إعتباراً من 18 سبتمبر .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكية لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية .

كما أعلنت وزارة الداخلية قائدى المركبات من مستخدمي طريق ( القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوى) إتجاه مرسى مطروح بالالتزام بالسرعات القانونية المقررة.

وطبقا لبيان الوزارة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدى المركبات المخالفة ، وذلك من خلال إدارة حركة المرور على هذه الطرق لتفعيل منظومة رادارات وكاميرات مراقبة متطورة وذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمى الطرق وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة فى إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية.

ونرصد من خلال النقاط التالية أبرز مزايا الملصق الإلكترونى:

- وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

- يكشف مدى أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

- يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

ـ يمكن من خلاله التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

- يساهم فى التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.