/648263/الولايات-المتحدة-تنضم-لآخرين-حول-العالم-في-الاحتفال-باليوم-العالمي-للمنحدرين-من-أصل-إفريقي

تنضم الولايات المتحدة إلى آخرين حول العالم في الاحتفال باليوم العالمي الأول للمنحدرين من أصل إفريقي، لتعزيز المساهمات الاستثنائية للشتات الإفريقي في جميع أنحاء العالم والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المنحدرين من أصل إفريقي.

الخارجية الأمريكية في بيان

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - إن الولايات المتحدة تواصل دعم العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي من خلال الأهداف المشتركة بتحقق الاعتراف والعدالة والتنمية.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منحت العدالة والتكافؤ العرقي أولوية فورية وروجت لها عبر الوكالات والسياسات والبرامج الحكومية الفيدرالية، بما في ذلك مشاركة هذه القضية في الأمم المتحدة.

الولايات المتحدة تؤيد بقوة إنشاء منتدى

وتؤيد الولايات المتحدة بقوة إنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم للمنحدرين من أصل أفريقي، مؤكدة ضرورة التوصل إلى جذور التحديات والتصدي للعنصرية الهيكلية مع الاعتراف بالتقاطعات بين الجنس والهوية الجنسية والتوجه الجنسي والإعاقة والعرق والدين والأصل القومي.

بيان الخارجية

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيانها - بأنه بينما نحتفل بإسهامات المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، نحيط علما رسميًا باليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها الموافق 23 أغسطس، وذلك فقط من خلال مواجهة الحقيقة المؤلمة من ماضينا وعدم التراجع عن مسئولياتنا الحالية للتصدي للعنصرية المنهجية.

وتعهدت في ختام البيان ببناء مستقبل أفضل، قائلة إن وزارة الخارجية الأمريكية تمجد الكرامة والمساواة وإسهامات جميع المنحدرين من أصل إفريقي في الولايات المتحدة وفي المجتمعات حول العالم.