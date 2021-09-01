بفستان أصفر مثير.. نوال الزغبي تثير جدلًا في أحدث ظهور

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خطفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي أنظار متابعيها، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي ولفتت الأنظار إليها، لطالما تميزت بالجمال الساحر الخلاب والقوام الممشوق الذي يعد حلم لكثير من الفتيات.

دوت الخليج يرصد أحدث إطلالات النجمة اللبنانية نوال الزغبي، التي دائمًا ما تثير ضجة.

نوال الزغبي تخضع لجلسة تصوير جديدة

أطلت الزغبي على جمهورها ومحبيها بفستان أصفر كت طويل، مفتوح الجانبين، من أمام أحد الشواطئ، وزينت إطلالتها بشعرها المنسدل وبعض من الإكسسوارات.

ومن ثم قامت نوال بنشر الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "عليه ابتسامة»، ولاقت الصور إعجاب العديد من متابعيها.

نوال الزغبي تحدث جدلًا بسبب ملامحها المتغيرة

وأحدثت نوال الزغبي مؤخرًا موجة واسعة من الجدل بين الجمهور بسبب تغير ملامح وجهها، حيث اتهموها بالمبالغة في عمليات التجميل لتبدو أصغر من سنها، وأكدوا أن شكلها الطبيعي أجمل مما تبدو عليه الآن.

وسبق وأن شاركت النجمة نوال الزغبى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو جديد لها ظهرت فيه مرتدية فستانًا أزرق بفتحة جانبية وبدون أكمام، وأكملت اللوك بتسريحة ذيل الحصان.

علقت الزغبى على الفيديو بمقطع من الأغنية:" تسوّي بلاوي عيونه وتداوي ياما حكوا عنها وقالوا حكاوي".

نوال الزغبي تعتذر عن تسلم جائزة "الموريكس دور"

ومن ناحية أخرى اعتذرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تسلّم جائزة "الموريكس دور" التي تمنح سنويا للفنانين اللبنانيين المبدعين، في الحفل الذي سيقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأعادت الفنانة اللبنانية سبب رفضها الجائزة إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تشهدها بلادها خلال الفترة الأخيرة.

وأشادت الزغبي عبر "تويتر" بإقامة الحفل في تلك الظروف التي يشهدها لبنان، ووصفت الإصرار على تنظيمه في بيروت بأنه "خطوة جبارة".

وقالت: "آمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة.. فلبنان ليس بخير".