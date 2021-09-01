/648266/القنوات-الناقلة-لمباراة-منتخب-مصر-وانجولا-اليوم-1-9-2021-في-تصفيات-كأس-العالم

تقام مباراة منتخب مصر اليوم الأربعاء أمام نظيرة أمام نظيرة انجولا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

تمكنت قناة أون سبورت من الحصول على حقوق بث مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 بشكل حصري داخل مصر والبداية ستكون اليوم الأربعاء أمام منتخب أنجولا في إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون، اليوم الأربعاء، أمام منتخب أنجولا فى إستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

قائمة منتخب

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، اجتماعا الأربعاء الماضي ، بمقر اتحاد الكرة، لبحث أزمة عدم مشاركة لاعبي الدوري الإنجليزي محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني، لاعب وسط آرسنال، مع الفراعنة أمام منتخبي أنجولا والجابون، في الجولتين الأولي والثانية، من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وخاض المنتخب المصري مرانه الأخير أمس على الملعب الرئيسي للدفاع الجوي أمس الثلاثاء، وجاء حماسيا وقاده حسام البدري المدير الفني وجهازه المعاون، واشتمل على وحدات فنية وخططية وبعض الوحدات البدنية لتجهيز جميع اللاعبين لضربة البداية أمام أنجولا.

وخاض منتخب مصر معسكراً مغلقاً، استعداداً لأنجولا، ثم السفر لمواجهة الجابون في الجولة الثانية يوم 5 من شهر سبتمبر.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، رفقة كل من أنجولا وليبيا والجابون.