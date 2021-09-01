إنفوجراف- 10 مخالفات تتسبب فى غلق محلك التجارى

جدة - نرمين السيد - يعاقب قانون المحال العامة، بغلق المحل التجارى فى حال مخالفته لشروط مزاولة النشاط، مثل التنازل عن الترخيص وعدم سداد رسمه، وعدم تركيب كاميرات مراقبة، وممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم الأسباب التى تتسبب فى غلق المحل التجارى. كما يعاقب القانون، إشغال مساحة أكبر من حدود الترخيص سواء استغلال الرصيف أو الطريق العام، وعدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

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