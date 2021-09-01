الخشت يوجه بإنشاء كلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت

د. الخشت:يوجه باستكمال عمليات التطعيم ضد كورونا لجميع منسوبي الجامعة قبل بدء الدراسة والإعداد لتطعيم الطلاب

إعادة تشكيل لجان المنشآت والمكتبات والمختبرات والمعامل واستحداث لجنة لتحويل الكتاب المرجعي لكتاب إلكتروني على منصة بلاك بورد

المجلس يقرر تخفيض المصروفات الدراسية بنسبة 25% لمن يساهم في محو أمية 10 مواطنين

المجلس يوافق على إنشاء مقرين لكليتي التربية النوعية والطفولة المبكرة بالجامعة الدولية

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أمس، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وخطة تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب مناقشة المصروفات الدراسية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس بنجاح امتحانات الفصل الدراسي الثاني وإعلان النتائج فور الإنتهاء من تصحيحها ورصدها لنحو 278 ألف طالب وطالبة بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، كما هنأ الدكتور الخشت الكليات التي حصلت على شهادة الأيزو الدولية في جودة الإدارة خلال شهر أغسطس وهي كليات الصيدلة والآداب وطب قصر العيني.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بالإنجاز الكبير الذي حققه مركز التعليم المدمج وزيادة الإيرادات الإجمالية عن العام السابق بنسبة بلغت 8.81% وانخفاض المصروفات الإجمالية إلى نسبة 6.52% عن العام السابق وذلك بعد العمل الجاد الذي استمر في السنوات الأخيرة لتحويل التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج بكفاءة كبيرة وفقا للوائح التي تم وضعها مسبقا بما يدعم الجوانب المالية والإدارية.

واستعرض المجلس، حجم الإنفاق على الجامعة الدولية بمدينة 6 أكتوبر والتي تتم بنسبة 95% من التمويل الذاتي للجامعة و5% من موازنة الدولة، بما يعكس النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في زيادة إيراداتها.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على إعادة تشكيل عدد من اللجان داخل الجامعة، منها لجان المنشآت الجامعية، والمكتبات الجامعية، والمختبرات والمعامل الجامعية، بالإضافة إلى استحداث لجنة على مستوى الجامعة لمتابعة تحويل الكتاب المرجعي إلى كتاب إلكتروني واعتباره كتابا مرجعيا وإتاحته على منصة بلاك بورد.

وناقش المجلس، المصروفات الجامعية للطلاب في برامج السنوات الدراسية بمرحلة البكالوريوس والليسانس للعام الأكاديمي 2022/2021، ووافق المجلس على مقترح د. الخشت بزيادة نسبة الخصم للطلاب من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بالبرامج الدراسية المميزة لتصبح 35% ، بالإضافة إلى الموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للطلاب بالكليات بنسبة 25% الذين ينجحون في محو أمية 10 أفراد.

ووجه د. محمد الخشت الكليات بتعديل لوائحها لتضمن شرط الحصول على شهادة التحول الرقمي بديلًا عن شهادة ICDL بدءا من العام القادم.

ووافق المجلس على إنشاء مبنيين لكليتي التربية والطفولة المبكرة، والتربية النوعية بالفرع الدولي مع إدراجه ضمن الخطة العامة للموازنة. كما وجه الدكتور محمد الخشت بتشكيل لجنة للعمل على مقترح وضع تصور لإنشاء كلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت لتكون أول كلية من نوعها في مصر لمواصلة الدخول في عصر الثورة الصناعية الرابعة واستكمال عمليات التحول لجامعة من الجيل الرابع.

على جانب آخر، أشاد المجلس بحجم الخدمة الطبية المجانية التي تقوم بها مستشفيات جامعة القاهرة لجميع فئات المجتمع، ورفع الأعباء المالية للعلاج عن أعضاء هيئة التدريس وأسرهم على الرغم من زيادتها الكبيرة بسبب جائحة كورونا.