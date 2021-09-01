مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار عقب توصل الأمن لمخبئه بالشرقية

لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة بالشرقية مصرعة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن عقب ضبطة بالشرقية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية) سبق إتهامه فى 5 قضايا (سلاح وذخيرة، مخدرات ، حريق عمد) ومحكوم عليه بالسجن 18 سنة فى جنايتى" مخدرات، إستعمال قوة".. بالتردد على منطقة المزارع بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية والإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، ولدى إقتراب القوات من المنطقة المشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعه وتم العثور بجواره على (بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية– كمية من المواد المخدرة "هيروين، حشيش، بانجو"- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة)،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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