مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 ورابط وموعد تقديم المرحلة الأولى

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محمد سياف - ابو ظبي - نتناول مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، والذي من المتوقع أن يشهد انخفاضًا طفيفاً عن تنسيق العام الماضي 2020 في حدود 6 درجات ونصف، أي ما يعادل 1 درجة مئوية، وعليه يحتوي هذا التقرير على مؤشرات تنسيق الأزهر لهذا العام، وبالأخص «كليات القمة» مثل الطب والهندسة وطب الأسنان والصيدلة وكلية الإعلام.

وتجدر الإشارة أنه قد شهد تنسيق الثانوية العامة لهذا العام هبوطاً ملحوظاً لنسب الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، والذي قد أعلن عنه يوم الاحد الماضي، من خلال مؤتمر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021, والذي قد عقده الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 للقبول بالجامعات

صرح مصدر في جامعة الأزهر الشريف، عن ما يختص تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 ونسب درجات الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأزهرية، أنه قد أُعد بيان إحصائي بمجاميع طلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في امتحانات الدور الأول، وقد جرى التواصل مع بوابة الحكومة الإلكترونية لبدء مرحلة تنسيق جامعة الأزهر عبر الإنترنت.

وتابع أنه أشارت هذه الإحصائيات أن الحدود الدنيا لكليات القمة من المتوقع لها أن تلقي انخفاضا ً في الحدود الدنيا للقبول بالجامعات، بنسبة مئوية 1%، وذلك بالمقارنة بنسبة تنسيق العام الدراسي الماضي، موضحا أن مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 والحد الأدنى لبعض اللكليات ستكون في حدود النسب الآتية «الطب البشري 96.23%، طب اسنان 96%، كلية الصيدلة 95% الهندسة 93.6%، الإعلام 84.5%».

وفي السطور الأتية نعرض توقعات تنسيق جامعة الأزهر 2021 والتي تحتوي مجاميع ونسب القبول في كليات القسم العلمي للبنين والبنات:

الطب بنين وبنات بالقاهرة: 628.5 درجة بنسبة 96.69%.

كلية الطب البشري دمياط بنين وبنات: 627.5 درجة بنسبة 96.5%.

طب أسيوط بنين وبنات: 625.5 درجة بنسبة 96.23%.

طب أسنان القاهرة للجنسين: 625 درجة بنسبة 96.15%.

طب اسنان أسيوط بنين فقط: 624 درجة بنسبة 96%.

صيدلة (القاهرة) للجنسين: 622 درجة بنسبة 95.6%.

صيدلة أسيوط للجنسين: 620 درجة بنسبة 95.3%.

هندسة القاهرة للجنسين: 612.5 درجة بنسبة 94.23%.

هندسة قنا بنين فقط: 608.5 درجة بنسبة 93.6%.

إعلام القاهرة بنين فقط: 548.5 درجة بنسبة 84.38%.

ويمكنك متابعة صور من تنسيق الأزهر الرسمي للعام الماضي 2020:

موعد تنسيق المرحلة الأولى 2021

وفي سياق متصل بـ تنسيق الثانوية الأزهرية 2021، قد أُعلن موعد تنسيق الأزهر 2021، حيث أعلنت الجامعة عن فتح باب تسجيل الرغبات الطلاب على رابط بوابة الحكومة المصرية عبر الإنترنت، بداية من يوم الخميس المقبل الموافق 2 سبتمبر وحتى الاثنين 6 سبتمبر، كما وقد فتحت الجامعة باب لتنسيق المدن الجامعية أيضاً، منذ يوم الأحد الماضي وحتى الخميس المقبل لطلاب النقل الحاصلين على تقدير عام جيد جدا و امتياز.