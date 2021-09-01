/648278/بندقية-خرطوش-و-المخدرات-عاطل-في-قبضة-مباحث-المطرية

نجح رجال مباحث قسم القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم ، في القبض على عاطل، بحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار وكمية من المخدرات في المطرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش وكمية من المخدرات بالمطرية

تفاصيل الواقعة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم كريم البحيري، من ضبط عاطل، حال ركوبه «سيارة مستأجرة» بدائرة القسم، «وبحوزته بندقية خرطوش و3 طلقات لذات العيار، كمية من مخدر الفودو ، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالي».

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال مباحث، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة العامة للتحقيقات.

عقوبة الاتجار في المخدرات

تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.