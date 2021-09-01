/648279/شيرين-عبد-الوهاب-تصل-أراضي-جدة-لإحياء-حفلات-غنائية-فيديو

استقبل مطار جدة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 سبتمر، لإحياء حفلتين بالسعودية، ومن المتوقع أن تحدث ضجة عارمة بسبب ما يكنه لها الشعب السعودي من حب واحترام.

دوت الخليج يرصد وصول المطربة شيرين عبد الوهاب لأراضي جدة لإحياء حفلتين غنائتين.

موعد إحياء حفلات شيرين عبد الوهاب الغنائية بالسعودية

ومن المقرر إحياء الحفلة الأولى لشيرين عبد الوهاب غدًا الخميس في جدة، والحفل الثاني يوم 4 سبتمبر بمدينة الدمام.

شيرين تروج لحفلتيها بالسعودية

وكانت قد روجت شيرين لهذا الحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، اذ نشرت بوستر الحفل مرفق عليه موعد طرح التذاكر الذي من المقرر أن يكون بدأ من يوم أمس الأحد 29 أغسطس في الساعة التاسعة. وكانت قد شاركت شيرين عبد الوهاب، في مؤتمر المشروع الأول لمبادرة حياة كريمة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

شيرين عبد الوهاب تقاضي جامعة بدر بسبب مبادرة حياة كريمة

الجدير بالذكر، أنه نفت شيرين عبدالوهاب مشاركتها في حفل جامعة بدر، اذ أعادت نشر الأعلان الخاص بالجامعة والذي أفاد بتدشين حفل خاص بمبادرة حياة كريمة بحضور عبد الوهاب في يوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو، وعلقت شيرين قائلة: “بيان هام لا علاقة للفنانة شيرين عبد الوهاب بهذا الحفل، الذي يستغل اسمها، واسم المبادرة في الدعاية الوهمية للحصول على مكاسب مادية".

وتابعت معبرة عن استيائها: “سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئولين، ووجب التنبيه على إنه أي حفل للفنانة شيرين، يتم الإعلان عنه على منصاتها الرسمية للسوشيال ميديا”.

أزمة شيرين عبدالوهاب مع حسام حبيب

وكانت قد مرت شيرين عبد الوهاب بأزمة مع زوجها حسام حبيب بسبب تسجيل صوتي مسرب لوالد حسام حبيب كشف عن خطة الأخير بالزواج من فتاة أخرى سرًا من أجل إنجاب أطفال موضحًا بأن حبيب حسام يتحكم في جميع حسابات شيرين المالية من خلال توكيل سجلته وأنه يقوم بأخذ كل ما يريد من أموال دون الرجوع إليها، مؤكدًا أنها تطلب الطلاق منه بشكل مستمر.

ليخرج حسام حبيب عن صمته وينفي حقيقة هذا التسجيل فقال مصرحًا لإحدى المواقع: "ماتم تداوله ماهو إلا شائعات وكذب وافتراء من ناس تريد هدم وخراب البيوت وذلك التسجيل ليس له صحة على الاطلاق".

كما نفت شيرين استغلال حسام حبيب لها كما جاء في التسجيل الصوتي قائلة: "حسام من ساعة ما تجوزني ما استفدتش حاجة ومعملش لنفسه حاجة.. هو بس عايش عشان يخاف عليا وعلى عيالي من كل شئ.. ومفيش توكيلات باسمه والفيز بتاعتي مش معاه".