مشاجرة عنيفة بين حسن شاكوش ورضا البحرواي..فما موقف النقابة؟

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نشبت منذ أيام مشاجرة عنيفة بين مطربي المهرجانات الفنان حسن شاكوش والفنان رضا البحرواي أثناء إحياء الثنائي حفلهم بمدينة الساحل الشمالي في مساء يوم الجمعة الماضي.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة حسن شاكوش مع النقابة

بدأت الأزمة بعد أن كان من المقرر أن يحيى الثنائي رضا البحرواي وحسن شاكوش حفلان متتاليين على نفس المسرح وبسبب سوء تنظيم مسؤلي الحفل، كان من المقرر أن يصعد البحرواي على المسرح من خلال لايف، وطلبت فرقة البحرواي 10 دقائق للتجهيز قبل البدء، ولكن تفجأت الفرقة بصعود حسن شاكوش وبدأه في الغناء، ثم بدأ في التطاول على الفرقة كما أشار بأصبعه بطريقة غير لائقة لفرقة البحرواي.

حمو بيكا يتدخل لحل الأزمة من البداية

حاول حمو بيكا انهاء هذه المشاجرة منذ بدياتها ونجح بالفعل في انهائها واستمر الغناء حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، لكن كان حسن شاكوش قد غادر، فصعد البحرواي على المسرح قائلا: “فين شاكوس..كنت عايزة..خد بعضه وجري للاسف.

ليرد شاكوش غفي اليوم التالي من خلال فيديو شاركه مع الجمهور عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلا: “أنا هربان يا جماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفله. ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي”.

حسن شاكوش لرضا البحراوي: أنا مش هسكت

وخرج حسن شاكوش عن صمته ليرد على المطرب رضا البحرواي بعد الأزمة التي نشبت بينهما في الساحل الشمالي وشهدت تداعيات كتيرة، ليقول في فيديو أخر موضحا تفاصيل الأزمة بينهما: “

صباح الخير على كل اخواتنا اللي بيحبونا واللي بنحبهم، أنا طالع يا جماعة اتكلم في موضوع يخصني ويخص الأستاذ رضا البحراوي، هو طلع من شوية في لايف بيقول عليه كلام كتير، طب أول حاجة يا جماعة المفروض إن إحنا كان عندنا شغل في الساحل والمفروض إن أنا راجل عندي نمرة، مش ينفع إن أنا أطلع أغني وألاقي فرقة حطه العدة بتاعتها في نمرتي».

واستطرد حسن شاكوش: «الأصول إن اطلع نمرتي تكون كل واحد ياخذ حقه مش ينفع إن أطلع الاقي فرقة جهزت الآلات بتاعتها على نمرتي، وبلغت مرة واتنين إن يا جماعة مش ينفع ولازم تنزلوا ومش عايز حد على المسرح دي حاجة تخصني وحاجة ترجع ليا أنا، دي نمرتي أنا اللي أنا عايزه يبقى على مسرح موجودة واللي مش عايزه يبقى مش موجود».

وأضاف: «بعد ما خلصت أخر شغل، فرقة الأستاذ رضا البحراوي، طلعت على المسرح تاني ومش رضيت اتكلم، وأنا نازل حد فيهم من الفرقة راح شتمني وعاملي حركة كأنهم بيزفوني، وأنا نازل طبعا انا راجل شوفت كده انا راجل حر من بولاق الدكرور، ولما بشوف الغلط بعيني مش بعرف اسكت، وعمري في حياتي ما غلطت في حد ولا جبت سيرة حد ولا اتكلمت على حد».

رضا البحرواي يستعين بالنقابة للرد على شاكوش

هاجم رضا البحرواي حسن شاكوش من خلال لايف بثه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قال فيه: “أنا اتشتمت بأمي وأخواتي قهراً قدام الناس، وأنا نقابي، أنت أقل من أني أرد عليك، لأني كنت في المهنة وأنت لسه متولدش، كل الناس عارفة أنت تاريخك إيه وأنا تاريخي إيه، أنا محترم ومؤدب وبحب جمهوري، والناس اللي هترد عليك ياحسن، لما رفعت فيديو وشتمتني الناس شتموك، أنا في بلد فيها قانون، وفيها نقابة المهن الموسيقية تجبلي حقي”.

وتابع البحرواي: “حقي هعرف أخده بالقانون، ولو عندك كام مليار مش مكسوف من نفسك أن جمهورك داخل يشتم فيك، عشان أنت مش سالك، أنا بشتغل في مصر والإسكندرية وطنطا والمحلة، والناس كلها عارفة إنك بتشتغل بفلاشة، أنا مش هرد عليك عشان أنا محترم ونفسي في يوم يجمعنا مسرح ونطلع نغني قصاد بعض قديم وجديد، وساعتها هنشوف مين اللي على حق، واستني مني أغنية جديدة في خلال 3 أيام معمولة مخصوصة ليك”.

موقف النقاية من أزمة حسن شاكوش ورضا البحرواي

وبرغم استعانة البرحواي بالنقابة، إلا انه لم يصدر بيان رسمي لها حتى الأن تفيد التدخل في حل تلك المشاجرة بين شاكوش والبحرواي، والجدير بالذكر أنه صرحت إحدى المصادر بأن المجلس قرر فتح تحقيق موسع في ذلك الأمر في الاجتماع المقبل للنقابة من أجل معرفة المخطئ.