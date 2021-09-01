الليلة.إسعاد يونس تفتتح أولى حلقات برنامج «سهرانين» لأمير كرارة

/648288/الليلةإسعاد-يونس-تفتتح-أولى-حلقات-برنامج-سهرانين-لأمير-كرارة

يستضيف الفنان أمير كرارة في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «سهرانين» الفنانة القديرة إسعاد يونس، الذي من المقرر عرضه مساء اليوم الثلاثاء على قناة ON.

دوت الخليج يرصد استضافة إسعاد يونس ببرنامج أمير كرارة

وبدأ كرارة التحضيرات الفعيلة للبرنامج من داخل أحد الأستوديوهات، وسجل بالفعل حلقتين، اذ سجل الفنان أمير كرارة أولى حلقات البرنامج مع الفنانة إسعاد يونس وفقا لما نشره حساب برنامج "سهرانين" بموقع التواصل الإجماعي فيسبوك برومو أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، أما الثانية فمن المقرر أن يستضيف الفنان هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية.

إسعاد يونس تستمتع بعرض 200 جنيه

تشكل الفنانة إسعادة يونس دورا أساسيا ومحوريا خلال أحداث فيلم «200 جنيه» اذ تظهر فى شخصية "عزيزة السيد" والتي تقوم بختم اسمها على العملة الورقية، التي ستدور أحداث الفيلم حول هذا اللغز وسر ختمها للعملة.

يستعد صناع فليم «200 جنيه» للدخول في حلبة الصراع التي تشهدها دور العرض المصرية هذه الفترة بداية من اليوم الأربع أمام الفنان محمد هنيدي بفيلم الإنس والنمس والفنان أحمد عز وأحمد فهمي بفيلم العارف والفنان كريم محمود عبد العزيز بفيلم موسى، وكانت قد شهدت سينما داندى مول بمدينة 6 أكوبر عرض فيلم «200 جنيه» بحضور جميع أبطاله وذلك مساء الثلاثاء الموافق 24 من شهر أغسطس الحالي، على رأسهم إسعاد يونس وهانى رمزى ونيللى كريم وخالد الصاوى وعمروعبد الجليل وأحمد رزق ومحمد فراج.

ويحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.