/648292/النائب-محمد-القاضي-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-توصيل-خدمات-الإنترنت-في-نجوع-وقرى-قنا

تقدم النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوصيل خطوط التليفون الأرضى لبعض نجوع وقرى محافظة قنا، لاستخدامه فى خدمات الإنترنت.

دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد القاضي

توصيل الانترنت بقري قنا

وقال محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب، أن "هناك العشرات من النجوع في قرى مركزي فرشوط وأبو تشت بقنا تعاني من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت، وأخرى محرومة تمامًا، بالإضافة إلي عدم تواجد خطوط التليفون الأرضي ببعض القرى وتوابعها، وهو ما يتسبب في عزلهم عن العالم الخارجي، وتعطيل مصالحهم، التي أصبحت ترتبط في الوقت الحالي بوسائل الاتصال والإنترنت".

خدمات الانترنت

وأشار "نائب البرلمان" إلى أن "حرمان بعض قرى فرشوط وأبو تشت من خدمات الإنترنت يؤثر تأثيرًا سلبيًا على سير العملية التعليمية، وعلى التحصيل الدراسي لطلبة المدارس والجامعات، لاسيما ونحن نتجه نحو "التعليم عن بُعد"، الذي فرضته علينا تداعيات جائحة "كورونا"، كما أن الكثير من الأهالي يعتمد على خدمات الإنترنت في إرسال نتائج التحاليل والأشعة والفحوصات إلى الأطباء، توفيرًا للوقت والنفقات والسفر إلى القاهرة لتلقي العلاج".

وأكمل "القاضي"، "ونحن نسير بخطوات متسارعة إلى التحول الرقمي والذي أصبح توجه دولة، أصبح لزامًا على وزارة الاتصالات، توفير كافة الوسائل اللازمة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حياة المواطنين، مطالبًا وزارة الاتصالات بتغطية وتدعيم القرى المحرومة في فرشوط وأبو تشت بخطوط الهاتف الأرضي لتوصيل الإنترنت لخدمة المواطنين من أبناء المركزين، لاسيما أبنائنا الطلاب منهم".