معلومات الوزراء يعلن عن مسابقة بحثية محكمة فى كتابة أوراق السياسات

جدة - نرمين السيد - أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن عقد مسابقة بحثية محكمة فى كتابة أوراق السياسات برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، بين طلاب وخريجى الجامعات المصرية فى عدد من القضايا ذات الأولوية فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.





يأتى ذلك بمشاركة مجموعة من فرق العمل من الجامعات المختلفة من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، مع إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى عقد ورش عمل متخصصة مع مجموعة من الخبراء الأكاديميين والتنفيذيين فى الموضوعات ذات الأولوية، على أن يتم تحكيم الأوراق المقدمة بواسطة لجنة علمية على قدر عالٍ من النزاهة والشفافية. وأوضح المركز، وفقا لبيان صحفى، أن آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 12 سبتمبر 2021، وللتسجيل من خلال الرابط من هنا

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