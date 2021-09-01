شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 35 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 36 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 31 24

السلوم 31 22

سيوة 38 21

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 25

الاسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 19

الطور 36 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 25

بنى سويف 35 25

المنيا 36 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

ادفو 42 27

أبوسمبل 44 26

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26

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