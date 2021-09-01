/648299/إيلاريا-سمير-تشارك--اطلاق-المرحلة-الثانية-من-مبادرة-مصر-بكم-أجمل-بحضور-وزير-القوى-العاملة

قالت النائبة ايلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب خلال حضور المرحلة الثانية من مبادرة " مصر بكم اجمل " لذوي الهمم بمحافظة البحر الاحمر، فى حضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ان الاهتمام بهذه الشريحه العريضه من ذوي الهمم و القدرات الخاصه و تمكينهم و تحقيق العداله الاجتماعيه لهم من اهم اولوياتنا خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية لدعمهم على مستوى الجمهورية فى إطار اطلاق مبادرة "حياة كريمة" .

دوت الخليج يرصد تفاصيل مبادرة مصر بكم أجمل مبادرة مصر بكم أجمل واشارت عضو مجلس النواب ايلاريا سمير حارص فى تصريحات لتحيا مصر ان مبادرة مصر بكم اجمل لذوي الهمم هي بداية جديدة لكي يحظي كل منهم علي فرص عمل مناسبه لهم للمشاركه المجتمعيه الفعاله لهم خاصه وللمجتمع مشيرة الى انها ستقوم بالاهتمام بهذا الملف الفعال تحت قبة البرلمان للعمل على تلبية مطالبهم مشيرة الى ان مبادرة مصر بكرة أجمل انطلقت 24 اغسطس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة مشيرة الى ان ذوي القدرات الخاصة يشكلون شريحة عريضة من المواطنين يجب الاهتمام بهم و تمكينهم داخل سوق العمل و الاستفادة من مهاراتهم المتعددة بجميع المجالات و التخصصات مؤكدة على ان المبادرة تهدف لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الهمم في القطاع الخاص وريادة الأعمال مؤكده علي أن مصر تشهد طفرة كبيرة في تمكين أصحاب القدرات الخاصه وفئات المجتمع التي من شأنها بناء مستقبل أفضل . ذوي الاحتياجات الخاصة واوضحت حارص الى ان المرحلة الثانية من مبادرة مصر بكم اجمل التي حضرها وزير القوي العاملة قد قام باجراء المقابلات الشخصية و اختيار الراغبين فى التدريب و العمل و ريادة الأعمال بالمحافظة حيث تقدم ٩٠ شاباً و فتاة من ذوى الهمم للمشاركة فى البرنامج التدريبي المجاني، حيث تم توفير فرص عمل و تسليم عقود العمل ل ٧٣ من ذوى الهمم و العزيمة بمختلف الشركات و الفنادق السياحية بالمحافظة، فضلا عن قيام ١٧ من ذوى الهمم بعمل مشروعات صغيرة فيما بينهم .

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