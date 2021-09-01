/648307/أفريقية-النواب-تطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-عملية-إخراج-المرتزقة-والقوات-الأجنبية-من-ليبيا

أشاد وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب النائب رزق نصر الله، بالبيان الختامي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالدور المحورى لألية دول الجوار فى دعم المسار اللیبی برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور فى منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ودول الجوار الليبي بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي ودول الجوار.

المجتمع الدولي

دوت الخليج يرصد تعليق افريقية النواب بشأن دعم المجتمع الدولي للمسار الليبي

وطالب رزق الله - فى بيان صحفي اليوم الأربعاء - المجتمع الدولي بدعم ومساندة البيان الختامي لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، خاصة فيما يتعلق بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من داخل ليبيا لتنفيذ دعوة وزراء خارجية دول الجوار الليبي في البيان الختامي للاجتماع بضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم مع مشاركة دول الجوار بشكل كامل فى المحادثات أو المسارات التى يتم إطلاقها فى هذا الصدد.

الحوار السياسي الليبي

كما طالب وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، المجتمع الدولي بجميع منظماته ودوله دعم تأكيد وزراء خارجية دول الجوار الليبي على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر "برلين 2" وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وانجاز المصالحة الوطنية.

وأشاد نصر الله بما جاء فى البيان الختامي خاصة تأكيد البيان على الأهمية القصوى لإنجاز مصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي، مرحبين بجهود فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار، مؤكداً أن البيان الختامي يتمشى مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيجاد حلول سلمية للقضية الليبية حتى يعود الأمن والاستقرار لليبيا.