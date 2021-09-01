درة تناقش «الزواج عبر الأنترنت» خلال أحداث حكاية «غالية»

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قرر صناع حكاية «غالية» التي تخوضها الفنانة درة من مسلسل «زي القمر»، عرض أولى حلقاتها بداية من يوم السبت المقبل الموافق 4 من شهر سبتمبر: وذلك من خلال قناة cbc.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أحداث حكاية «غالية»

وتناقش درة خلال أحداث الحكاية، ملف زواج الفتيات عبر الإنترنت نتيجة وجود مشكلات أو تأخر الزواج أو غيرها من المسببات التي تدفع الفتيات للزواج بهذه الطريقة دون معرفة الطرف الثاني بطريقة جيدة مما يدخل بعضهن في مشكلات كبيرة.

حكاية غالية لدرة

وتعد حكاية «غالية» من إنتاج مها سليم ومن بطولة النجمة درة، ومسلسل «زي القمر» يتناول تجسيد عدد من القضايا والمشاكل التي تعاني منها السيدات في المجتمع منها الخيانة الزوجية، ويضم عديدًا من الحكايات المتصلة المنفصلة التي تتكون أحداثها من 5 حلقات.

وبدأت الفنانة المتألقة صبرين تصوير الحكاية الثانية من المسلسل والتي تحمل اسم «واحد في المية» من تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق بجانب الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف شعيب، وتجسد صابرين خلال أحداث حكاية «واحد في المية» دور كفيفة تمر بالعديد من المواقف الصعبة.

حكاية أنا قبلت أحدث حكايات مسلسل زي القمر 2

وأعلن المؤلف أيمن الشايب مؤخرا عن انتهائه من تأليف أحدث حكايات مسلسل «زي القمر» والتي أتت بعنوان «أنا قبلت» ترقبا لتصويرها خلال الفترة القليلة المقبلة والذي تعد هذه الحكاية الرابعة من العمل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم وهم تيام مصطفى قمر، عابد عنانى، محسن منصور، وليلى عز الدين، ولبنى ونس، لاشينة لاشين، والعمل من تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام وإنتاج شركة سيلميديا.

تفاصيل مسلسل زي القمر

مسلسل «زي القمر» عرض لأول مرة في شهر مارس الماضي، بدئها بحكاية «حتة مني» لعب بطولتها الفنانة إلهام شاهين ومؤمن نور وأحمد وفيق وإيناس كامل ونهال عنبر وسارة الشامي، وكانت من تأليف شهيرة سلام، تحت قيادة وإخراج حسام علي.

واتت الحكاية الثانية باسم «مش هنفرح بيكي» ولعبت بطولتها الفنانة جومانا مراد، والحكاية الثالثة هي ست الهوانم التي لعبت بطولتها الفنانة ليلى علوي، وتم تصوير حكاية بعنوان غالية بطولة الفنانة التونسية درة تلعب خلالها شخصية عازفة، المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة عبر شاشة قناة cbc يوم السبت من كل أسبوع