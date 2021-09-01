جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح تفاصيل العرض المقدم إلى الهيئة القومية للأنفاق لتطوير الخط الأول من مترو الأنفاق"حلوان - المرج"، وكذلك تطوير نظم الاتصالات فى منظومة المترو. ويأتى ذلك فى إطار خطة التطوير الشاملة لهذا الخط وتجديد بنيته الأساسية وتحديث قطاراته وزيادة عددها بما يساهم فى تقليل زمن التقاطر بين القطارات لتقليل تكدس الركاب به.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. مترو الأنفاق يواصل مسيرة التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.