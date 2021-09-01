صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا جديدا لتنمية العمل التطوعي والتوعية بأضرار تعاطي...

140 طالب وطالبة من رؤساء وأعضاء اتحادات الطلاب بـ 26 جامعة ينضمون لمتطوعين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

"القباج ": الكوادر التطوعية من طلاب الجامعات يشاركون في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان ووزارة الشباب والرياضة ،معسكرا تدريبيا بالبحر الأحمر لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكافة المحافظات، تحت شعار " إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان .. أنت أقوى من المخدرات " حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .

يهدف المعسكر والذى استمر لمدة 4 أيام بمشاركة 140 طالب وطالبة من رؤساء وأعضاء اتحادات الطلاب بـ 26 جامعة على مستوى الجمهورية الى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعي لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل جامعاتهم وتعريف الطلاب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 .

وصرحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن المعسكر يهدف أيضا إلى زيادة قدرات طلاب الجامعات المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات ،حيث تم إعداد مجموعة من طلاب الجامعات المصرية كقيادات تطوعية ،لافته الى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الطلاب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل جامعتهم لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات، مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ، لافته الى انه يتم تدريب هؤلاء الطلاب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 ،كما تم تكريم الطلاب المشاركين فى المعسكر .