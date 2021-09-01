انت الان تتابع تفاصيل خبر الداخلية تُعلن عن موعد بدء تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإليكتروني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أيام تفصلنا عن تطبيق تعديلات عقوبات تركيب الملصق الإليكتروني، وفقاً لتعديلات قانون المرور الجديد 2021، والذي صدر أول شهر مارس الماضي وأصبح حيز التنفيذ، خاصة بما يتعلق بضوابط تركيب الملصق الإلكتروني، حيث نصت التعديلات المرورية، على ضرورة تركيبه، وقننت عقوبات على أربعة أنواع من المخالفات، تتعلق بتعمد إتلافه أو إخفاؤه أو فقده للصلاحية، بجانب عقوبة عدم تركيب الملصق.

موعد سريان عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني

نص قانون المرور الجديد في تعديلاته التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أول شهر مارس الماضي، على بدء تطبيق كافة العقوبات الخاصة بعدم تركيب الملصق الإليكتروني، وتتضمن المخالفات الآتية «عدم تركيب الملصق، أو إخفائه، أو إتلافه، أو العبث به بآي طريقة تؤدي إلى فقد صلاحيته»، كما ونص القانون أيضاً على تقنين الأوضاع، طبقا لأحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، وحددت وزارة الداخلية 18 سبتمبر، هو تاريخ تطبيق كافة العقوبات المقررة على المخالفين، ويتم بعدها ظهور هذه النوعية من المخالفات عند الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة.

عقوبات مخالفة عدم تركيب الملصق

سحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث أشهر.

الحبس مدة لا تتخطي 6 أشهر.

غرامة لا تقل عن 300 جنيه مصري ولا تتخطى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين «الحبس أو دفع الغرامة».

رسوم الملصق الإلكتروني 2021

وفيما يختص برسوم تركيب الملصق الإلكتروني فقد أقر قانون المرور الجديد أنها رسومًا سنويه تقدر بـ75 جنيهًا، وتصل إلى 300 جنيه، بعد إضافات أخرى فنية، ويلزم السداد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكترونية أخرى، ويُعفى من ذلك سيارات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية، والسيارات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

كيفية تركيب الملصق الإليكتروني

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الداخلية عن إمكانية تركيب الملصق الإلكتروني في 4 خطوات عبر موقعها الإلكتروني: