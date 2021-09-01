/648296/دهسه-القطار-أثناء عبوره-المزلقان مصرع مدير-مكتب-العمل-بالشرقية

لقى مدير مكتب العمل بمركز مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء؛ مصرعه بعد دهسه القطار خلال عبور المزلقان بدائرة قسم شرطة فاقوس.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دهس القطار مدير مكتب العمل بفاقوس حال عبور المزلقان

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بلاغ من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخص دهسه القطار خلال عبور المزلقان أمام قرية كفر بلاسي، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

بالفحص، أتضح مصرع المدعو «إسماعيل م ع»، مدير مكتب العمل بمركز ومدينة فاقوس؛ بعد صدمه القطار حال عبوره المزلقان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.

في سياق أخر إستهداف عنصر إجرامي، بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي.

ولدى إقتراب القوات من المنطقة المشار إليها ومشاهدته لها، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، ما أسفر عن مصرعه وتم العثور بجواره على بندقية آلية وبخزينتها عدد من الطلقات النارية، وكمية من المواد المخدرة "هيروين، حشيش، بانجو"- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- سيارة.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.