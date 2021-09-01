«الداخلية» كشف غموض استغاثة اختفاء طفل من ذوي الإعاقة في الإسماعيلية

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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، غموض استغاثة على «السوشيال ميديا» بشأن غياب طفل من ذوي الإعاقة في الإسماعيلة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استغاثة على «السوشيال ميديا» بشأن غياب طفل من ذوي الإعاقة في الإسماعيلة

تفاصيل الواقعة

بالفحص أتضح تحديد والده الطفل باستدعائها أمام جهات التحقيق، حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته في وقت أخر، وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه، وأضافت بعدم الإبلاغ عن غيابه في قسم لانشغالها فى البحث عن أبنها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة.

في سياق اخر كانت أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، غموض وملابسات القبض على عصابة مختطفى طفل المحلة بمحافظة الغربية، وتحريره سالماً فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بقيام عدد ( 3 ) أشخاص يستقلون سيارة ملاكى بإختطاف أحد الأطفال حال تواجده رفقة والدته أمام منزله بمنطقة أبو دراع دائرة قسم شرطة ثان المحلة.

كاميرات المراقبة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاعى «الأمن الوطنى، الأمن العام»، ومشاركة قطاعات الوزارة المعنية، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة وجمع المعلومات وفحص خط سير المتهمين وتحركاتهم من خلال كاميرات المراقبة وفحص ومناقشة شهود الواقعة، عن تحديد السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الحادث، وتبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ فـى توقيت سابق لواقعة خطف الطفل.

حيث قام الجناه بالتخطيط لسرقتها واستخدامها فـى ارتكاب الحادث، ثم التخلى عنها وإضرام النيران بها بعد الحادث فى محاولة لعدم ملاحقتهم وضبطهم، كما أسفرت الجهود عن تحديد المتهمين ومكان إخفائهم للطفل فـى أحد المنازل بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لمدينة المحلة .