/648315/مات-متكهرب مصرع-عامل-أثناء-توصيله-ستارة-هواء-كهربائية-بالدقهلية

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم، خلال توصيله ستارة هواء كهربائية بأحد مزارع الدواجن بمركز ميت غمر في الدقهلية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال توصيله ستارة هواء كهربائية في الدقهلية

تفاصيل الواقعة

وكان تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إشارة من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر العام بوصول «عمرو.خ.أ.» 19 سنة، عامل بمزرعة دواجن بقرية ميت الفرماوي، ومحل إقامته قرية نجع صفر دائرة مركز فرشوط قنا جثة هامدة ‏إدعاء صعق كهربائي.

ستارة هواء كهربائية

وبانتقال رجال المباحث وسؤال مرافقيه قررا أنه خلال قيام العامل بتوصيل ستارة هواء كهربائية على أحد نوافذ المزرعة صعقه التيار الكهربائي.

وتوفى العامل، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8736 إداري مركز ميت غمر، وباشرت العرض علي النيابة العامة.

في سياق اخر تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بلاغ من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع شخص دهسه القطار خلال عبور المزلقان أمام قرية كفر بلاسي، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

بالفحص، أتضح مصرع المدعو «إسماعيل م ع»، مدير مكتب العمل بمركز ومدينة فاقوس؛ بعد صدمه القطار حال عبوره المزلقان، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي.