دوت الخليج ينشر كشف حساب النائب محمد فريد خلال دور الإنعقاد الأول بمجلس الشيوخ

/648316/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائب-محمد-فريد-خلال-دور-الإنعقاد-الأول-بمجلس-الشيوخ

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب النائب محمد فريد ،وكيل لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ،خلال دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الأول .

فض دور الانعقاد الاول

حضر النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، 20 جلسة عامة، فضلا عن حصوله على الكلمة مرتين داخل الجلسة. كما شارك النائب محمد فريد عضو مجلس النواب،فى 13زيارة رسمية وميدانية ، إضافة إلى 18 ندوة وفعالية. كما تقدم النائب محمد فريد، بطلبين خدميينن وتمت الموافقة عليهما إضافة إلى حضور 23 اجتماعا باللجان النوعية .

نواب تنسيقية شباب الأحزاب بمجلس الشيوخ

هذا وتقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجلس الشيوخ بـ 183 طلب خدمي لـ 64 جهة حكومية ، وتمت الموافقة علي 452 طلب منهم .

وحضر نواب تنسيقية شباب الأحزاب 183 زيارة رسمية، منها زيارة لوزارة القوي العاملة ، إضافة إلى عمل 91 زيارة ميدانية منها زيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب،و حضور 137 فعالية وندوة ، منها فعالية حفل كورال أطفال مصر في ذكري ثورة 30 يونيو.

كما شارك أعضاء مجلس الشيوخ، من تنسيقية شباب الأحزاب، في إطلاق المبادرة الرئاسية لرعاية صغار الصيادين ، إضافة إلى فعالية متحف الحضارة ، فضلاً عن 370 ظهور إعلامي .

دور الانعقاد الاول بالشيوخ

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.