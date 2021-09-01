/648318/برامج-ومؤهلات-لسوق-العمل-كل-ما-تريد-معرفته-عن-جامعة-المنصورة-الجديدة

قال معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، أن الجامعة تضم كليات (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

برامج ومؤهلات لسوق العمل

وأضاف الخولي أنه تشمل برامج جامعة المنصورة الجديدة مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

وأشار معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة إلى أن مجال العلوم الهندسية في جامعة المنصورة الجديدة يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

الحدود الدنيا للقبول

هذا وقد أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية عن الحدود الدنيا للقبول بـ " الجامعات الأهلية "، من بينها جامعة المنصورة الجديدة وذلك في اجتماعه الدوري امس الإثنين الموافق، وذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، بالأضافة إلى أعضاء المجلس، وذلك في مقر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وقرر المجلس أن يحدد الحد الأدنى للقبول والذي يمكن الطالب بأن يتقدم للالتحاق في كليات الجامعات الأهلية ومن بينهم جامعة المنصورة الجديدة على النحو التالي:

الحد الأدني للتقدم بالجامعات الأهلية (الجلالة، العلمين، جامعة المنصورة الجديدة) بالإضافة إلى جامعة سيناء : الطب البشري 85% طب الأسنان 80% العلاج الطبيعي ـ الصيدلة 80% الطب البيطري 75% الهندسة 70% علوم الحاسب 65% التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 60% العلوم الأساسية 58% الفنون 60% الإعلام – لغات وترجمة 55% الاقتصاد والإدارة 55% التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية 55%

الحد الأدنى للتقدم لجامعة الملك سلمان الدولية : الطب البشري 83% طب الأسنان 78% العلاج الطبيعي ـ الصيدلة 78% الطب البيطري 73% الهندسة 68% علوم الحاسب 63% التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58% العلوم الأساسية 58% الفنون 60% الإعلام – لغات وترجمة 55% الاقتصاد والإدارة 55% التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية 55%