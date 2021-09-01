شروط ومواعيد.. الوظائف الشاغرة لشركة أمازون في مصر Amazon

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قامت الشركة العالمية أمازون بالإعلان عن عدد من الوظائف في مصر، وذلك عبر موقعها للتوظيف.
دوت الخليج
شركة أمازون في مصر Amazon
ويأتي هذا الأمر ضمن خطة شركة أمازون للتحول من العمل تحت العلامة التجارية «سوق دوت كوم» إلى أمازون، وذلك خلال الفترة المقبلة، حيث طلبت شركة أمازون في الوظائف التي طرحتها متخصصين في المبيعات ومهندسين في السوفت وير ومشرفين ومديري حسابات.
الوظائف الشاغرة لشركة أمازون في مصر
وقام الموقع الرسمي لشركة أمازون عبر موقعها للتوظيف بااعلان عن نحو 85 وظيفة شاغرة في 15 تخصص مطلوب من أجل الفرع المقرر افتتاحه في مصر بعد تغيير العلامة التجارية لسوق دوت كوم التي استحوذت عليها منذ عدة سنوات.
وعلى حسب ما قالت شركة امازون فإن التقديم للوظائف التي تم ذكرها سوف يكون خلال الأيام القادمة، كما أنه سيكون متاح للجميع التقديم، كما سيتم توزيع الوظائف بين محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية.
حدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد اجتمعت منذ ما يقرب من عدة أشهر مع ممثلى شركة أمازون العالمية وذلك عبر الفيديو كونفرانس من أجل توسيع مشاركة الشركات المصرية عبر المنصة العالمية.
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