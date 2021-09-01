مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعى لبحث مستجدات كورونا ومشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى قطاعات الدولة المختلفة وموقف توفير اللقاحات للوقاية منه.





ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصرى. كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مظلة الضمان الاجتماعى وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

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