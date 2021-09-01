وزير التنمية: تدريب 423 من القائمين على تطبيق قانون انتظار المركبات

جدة - نرمين السيد - تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول ختام ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التى عقدت بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديرى المواقف والساحات ومسؤولى التنظيم ومديرى الشؤون القانونية بالمحافظات ومديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات لتبادل ونقل الخبرات وتدريب الكوادر المحلية المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019.





وأوضح اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن تلك الدورات شارك فيها ممثلين عن مجلس النواب ووزارتى التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تدريب حوالى 423 متدربا من جميع المحافظات حيث تم تقسيمهم على 3 مجموعات، وشهد التدريب مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعا لمحتوى البرنامج وإعطائهم بعض المشكلات العملية وفرصة حلها وفقاً للقانونين واللائحة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من محتوى البرنامج التدريبى.

وأضاف "شعراوى" أن المدربين من جميع الجهات أكدوا على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أى اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أى أخطاء عند التنفيذ.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المعنيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أى استفسارات وإزالة أى معوقات وتشابكات بين الجهات المعنية، و تم الرد على 158 استفسار من المتدربين خلال ورش العمل والدورات التدريبية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه جار الإعداد مع وزارة التخطيط لخطة تدريب عملى لكافة المشاركين فى ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض المحافظات خلال شهر سبتمبر الجارى من خلال ممثلين من الوزارتين والشركة المنفذة لمنظومة تراخيص المحلات.

وفى السياق ذاته طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين على أن تبدأ أولاً بساحات الإنتظار الموجودة داخل المدن والشوارع الرئيسية.

وأشار شعراوى، إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم إنتظار المركبات فى الشوارع على أن يكون من أعضائها ممثل من وزارة الداخلية وإخطار الوزارة بقرار تشكيل تلك اللجان.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه سيكون من شروط قبول الشركات المتقدمة أن تكون شركة مساهمة لها مركز مالى جيد مع مراعاة أن تتضمن الشروط إمكانية استخدام التكنولوجية الحديثة وسيتم التنسيق مع وزارة التخطيط بالمرور على المحافظات للتدريب العملى.