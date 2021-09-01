النشرة المرورية: انتشار الخدمات بالمحافظات خلال فترة الذروة لتصفية الكثافات

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور 14 مايو المتجه لمحور فيكتور عمانويل، وأيضا محور أبو قير وكذلك عند منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وكذلك فى طريق الجيش عند منطقة خالد بن الوليد.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة بورسعيد انحصرت فيها الأحجام فى شارع محمد على مع تقاطع شارع الأبوتى، أما الإسماعيلية فشهدت بعض الكثافات فى شارع رضا وتقاطعه مع شارع عثمان.

وفى محافظة الغربية، هناك أحجام بمحور المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا، كما تشهد محافظة الدقهلية بعض الأحجام فى شارع المشاية بمدينة المنصورة، لذا يفضل سلوك شارع الجيش.

أما محافظة القليوبية فتوجد بعض الأحجام للقادم من مناطق ميت نما والمتجه إلى مناطق ميت حلفا ومطالع الدائرى والطريق الزراعى.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تقابلنا بعض الأحجام أعلى المرج والبساتين والأوتوستراد، وأيضا أعلى منطقة المنيب والكنيسة.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تشهد انفراجة مرورية، عدا شارع شارع مراد المتجه لمناطق ميدان الجيزة، لذا يفضل سلوك شارع السودان وشارع الجامعة.

ولفت صابر إلى أن اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وعن الحركة المرورية فى القاهرة، أوضح أن هناك أحجام بمطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مناطق مجرى العيون وعين الصيرة، نتيجة وجود بعض الأعمال، لذا يفضل سلوك الملك الصالح ثم سلوك كوبرى الحضارات إلى الأتوستراد.

ونصح صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات؛ عند النزهة ومتجه إلى مطار القاهرة، نتيجة خروج الموظفين، ناصحا بسلوك محور النصر.

كما أشار إلى وجود بعض الأحجام فى شارع الأزهر ومنطقة الموسكى، لذا يفضل سلوك نفق الأزهر.

ونصح بالابتعاد عن كوبرى الفنجرى للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، وسلوك المسطح الأرضى فى شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ودعا صابر المتجه من مناطق شرق وغرب القاهرة، ومتجه لمدينة 6 أكتوبر، إلى سلوك محور العصار عن طريق مناطق المطرية ثم سلوك محور روض الفرج كبديل عن كبارى 15 مايو و6 أكتوبر، التى تشهد كثافات كبيرة.

كما توجد بعض الكثافات من عند النادى الأهلى فى مدينة نصر، والمتجه لطريق المليون شجرة، نتيجة بعض الأعمال، ولا ينصح بتغيير أى مسارات، داعيا إلى سلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.