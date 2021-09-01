73 عاما.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب حاصل على شهادة الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، المواطن قرنى محمد شعبان، من أبناء عزبة الغريب التابعة لمركز سنورس، أكبر الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالفيوم لعام 2020/ 2021، بسن 73 عاما، بحضور الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.





أكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بأن طلب العلم لم يتوقف عن سن معين، انطلاقاً من قول النبى صلى الله عليه وسلم " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" وأن النموذج الذى يتم تكريمه ـ اليوم ـ يعد نموذجاً يحتذى، ويجب الاقتضاء به فى المثابرة على طلب العلم، لافتاً إلى أهمية تحدى الصعاب وتجاوز التحديات، والبعد عن الأفكار وردود الأفعال السلبية، لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أشاد المحافظ بالمواطن، الذى بذل الجهد رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسؤوليات حياته من أسرة وأبناء، ولن يثنيه عن دراسته أى عوائق، متخذا من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمى، لتحقيق مايصبو إليه فى قادم الأيام، مصراً على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لسنه وللمجتمع.

وخلال التكريم وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات المواطن لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح المتحدين لكل صعاب الحياة.

ومن جهته، أعرب المواطن قرنى محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده فى الحصول على شهادة الثانوية العامة فى هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمى حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.

وفى ختام اللقاء منح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظرا لمثابرته فى طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.