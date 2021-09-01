73 عاما.. محافظ الفيوم يكرم أكبر طالب حاصل على شهادة الثانوية العامة

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أكد محافظ الفيوم، خلال اللقاء، بأن طلب العلم لم يتوقف عن سن معين، انطلاقاً من قول النبى صلى الله عليه وسلم " اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" وأن النموذج الذى يتم تكريمه ـ اليوم ـ يعد نموذجاً يحتذى، ويجب الاقتضاء به فى المثابرة على طلب العلم، لافتاً إلى أهمية تحدى الصعاب وتجاوز التحديات، والبعد عن الأفكار وردود الأفعال السلبية، لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما أشاد المحافظ بالمواطن، الذى بذل الجهد رغم تقدم سنه، ومتطلبات ومسؤوليات حياته من أسرة وأبناء، ولن يثنيه عن دراسته أى عوائق، متخذا من الصبر وسيلة ومن النجاح هدفاً أسمى، لتحقيق مايصبو إليه فى قادم الأيام، مصراً على أن يخوض التجربة بكل عزيمة وتحدٍ لسنه وللمجتمع.
وخلال التكريم وجه المحافظ بتوفير مشروع لبنات المواطن لإعانتهن على مطالب الحياة، أو توفير فرص عمل لهن بشركات ومصانع القطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تساند الجادين، أصحاب الطموح المتحدين لكل صعاب الحياة.
ومن جهته، أعرب المواطن قرنى محمد شعبان، عن سعادته بلقاء محافظ الفيوم، مقدماً له الشكر على دعوته لتكريمه، تقديراً لجهده فى الحصول على شهادة الثانوية العامة فى هذه السن المتقدم، مؤكداً على استكمال مشواره التعليمى حتى الحصول على أعلى الدرجات العلمية.
وفى ختام اللقاء منح محافظ الفيوم، المواطن شهادة تقدير نظرا لمثابرته فى طلب العلم، ورعايته لأسرته وتوفير متطلباتهم الحياتية الأساسية دون كلل أو ملل.
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