انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور للاجهزة الكهربائية والأدوات المدرسية والمنزلية والويك أند 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أُطلقت عروض كارفور لشهر سبتمبر 2021, والتي تحتوي على أهم المنتجات والأجهزة التي يستهدفها المواطنين، وتسري عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية حتي 5 سبتمبر الجاري، كما تسري العروض الصيفية من 2 حتي 6 سبتمبر، إلي جانب عروض الويك أنك المميزة.

وجدير بالذكر أنه يمكن الاستفادة من كافة تلك العروض والهدايا وأنظمة تقسيط خاصة، من خلال تحميل تطبيق كارفور لأجهزة الأندرويد، أو تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون، والآن يعرض لكم “مصر فايف”، كافة تفاصيل عروض هايبر كارفور لشهر سبتمبر.

عروض كارفور للاجهزة الكهربائية والأدوات المدرسية والمنزلية

تتضمن العروض الترويجية المقدمة الكثير من الأجهزة الكهربائية والأدوات المناسبة لاطفال قبل دخول المدارس، وأيضاً الأدوات والتجهيزات المنزلية الهامة، وتتمثل عروض كارفور 2021 والسارية حتي 5 سبتمبر فيما يلي:

الثلاجات والديب فريزر والبوتجازات.

الشاشات الذكية بكافة الأحجام والألوان.

المراوح وأجهزة التبريد السخن والبارد.

المكواه والميكرويف وغلايات المياه.

الأجهزة الخاصة بالحلاقه والنظافة الشخصية.

الشنط المدرسية بكافة الألوان والأحجام.

زمزامية المياه للاطفال بأشكال متنوعة.

اقلام وأدوات رسم للاطفال.

ومختلف ادوات المنزل والمطبخ.

وعليه نعرض مجلة عروض كارفور اليوم، والتي تتمثل فيما يلي:

عروض هايبر كارفور الصيفية

أطلقت كارفور عروض صيفية خاصة، على ثلاث منتجات لتصل قيمة الخصم عليهم إلي 55%, وتتميز آخر عروض كارفور الصيفية بإحتواءها على منتج يلقي اهتمام كبير من قبيل المستهلكين، وتتمثل هذه العروض في:

شنطة ترولي بخصم 33%.

فلتر مياه بخصم 25%.

طقم عشاء بخصم 55%.

عروض الويك أند

وهو عرض أسبوعي يتم إطلاقه من قبيل هايبر كارفور ضمن عروض كارفور التي ينتظرها عملاء الهايبر بشكل اسبوعي، وتتضمن هذه العروض العديد من المنتجات الغذائية الأساسية، والتي منها: