/648322/حسن-المستكاوي-يكشف-نقاط-الضعف-في-المنتخب-الوطني-قبل-لقاء-انجولا

كشف الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن أبرز نقاط الضعف التي تواجه مصر في البطولات العالمية الكبرى، وعلى الأخص بطولة كأس العالم، قبل خوض منافسات تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك عبر شاشات أون تايم سبورت مع الإعلامي كريم رمزي في "الطريق للمونديال"، قبل لقاء مصر وانجولا في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

تصريحات حسن المستكاوي

وأضاف: "المواجهات التي يعاني منها المنتخب الوطني في المونديال، تأتي بسبب غياب الاتحادات عن التنظيم".

وزاد: "منذ 50 عام لم يدخل المنتخب الوطني في مواجهات أوروبية منظمة من قبل الاتحاد في لقاءات ودية، ويأتي ذلك بغياب الخبرات للجهاز الفني ولاعبي الفراعنة".

وواصل: "يغيب اليوم في صفوف المنتخب الوطني أكبر عنصرين أصحاب خبرات في صفوف الفراعنة، أمام انجولا".

وأردف: "يعجبني المنتخبب الجزائري في المواجهات التي ينظمها مع المنتخبات الأوروبية، بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا للنسخة الأخيرة، والتي اقترب من حوالي 10 مواجهات قبل التصفيات".

اتحاد الكرة

وزاد: "هناك عذر يأتي على اتحاد الكرة حول تنظيم مباريات للمنتخب، في تجارب ودية أوروبية، في العامين الماضيين بسبب ضغط بطولة الدوري، وتفشي فيروس كورونا".

وأشار: "لم يأتي منافسة ودية وحيده على الأقل قبل كورونا، من قبل اتحاد الكرة".

واختتم: "ضغط المباريات في بطولتي الدوري والكأس، يأتي كل ذلك على حساب مباريات المنتخب، وغياب المعسكر للفريق الوطني، والمعسكر الخاص للمنتخب غير مهم لانك مش هتعلم اللاعب المحترف كرة القدم أو التحرك في الملعب، دا كلام قديم".

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمي :محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل

خط الدفاع : أكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر

خط الوسط : طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ورمضان صبحي وصلاح محسن وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح ومحمد النني

خط الهجوم : محمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا .